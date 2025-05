Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hustenanfall führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

Arnstadt (ots)

Während der Fahrt einen kräftigen Schluck aus einer Trinkflasche nehmen, kann schlimme Folgen haben. Dies musst ein Transporterfahrer erfahren, als er auf dem Weg von Arnstadt in Richtung Einkaufszentrum IKC fuhr. Er verschluckte sich offensichtlich an seinem Getränk, was bei ihm zu einem Hustenanfall führte. Dies wiederum führte dazu, das er während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Neben erheblichen Sachschäden an beiden Fahrzeugen verletzte sich der Transporterfahrer selbst, die Straße war längere Zeit wegen der Beräumung des Trümmerfeldes durch die Feuerwehr und der Verladung der beiden Fahrzeuge gesperrt. (ef)

