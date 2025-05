LPI-GTH: 20" Pkw-Kompletträder aus Keller gestohlen

Tüttleben / LK Gotha (ots) - Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr wurde in Tüttleben ein Renault aus der Landeshauptstadt Erfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 44jährige türkische Fahrer aus Erfurt absolvierte einen Drogenvortest mit einem positiven Ergebnis. Die Beamten stellten in der weiteren Folge fest, dass er seine deutsche Fahrerlaubnis wegen eines gleichgelagerten Sachverhaltes vor Jahren verlor. Den zur ...

