Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld

Ahaus (ots)

Einem sogenannten Schockanruf zum Opfer gefallen ist ein Mann aus Ahaus. Der männliche Anrufer behauptete, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und jemand zu Tode gekommen sei. Sie befinde sich in Untersuchungshaft und nur durch Zahlung einer Kaution würde sie freikommen. Zur Entgegennahme des Geldes kündigte der freundliche Anrufer den Besuch eines Boten an. Tatsächlich erschien eine Frau an der Haustür und nahm den fünfstelligen Betrag entgegen. Später überkam dem Senior ein ungutes Gefühl. Im Gespräch mit einem Verwandten wurde im klar, dass er einem dreisten Betrüger zum Opfer gefallen war. Die Botin wurde wie folgt beschrieben: Sie war ca. 28 Jahre alt und trug eine violette Wollmütze. Die Frau sprach akzentfrei Deutsch. Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes erneuert die Polizei ihren dringenden Hinweis: Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige "Schockanrufe" um, vor allem von lebensälteren Menschen, Geld zu ergaunern. Hierbei nutzen sie die Schocksituation und üben verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Die Betrüger versuchen außerdem die Angerufenen dazu zu bewegen, am Telefon zu bleiben und auf keinen Fall aufzulegen. So wollen sie verhindern, dass die Polizei oder vielleicht ein Verwandter angerufen werden können. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Anrufen. Bleiben Sie misstrauisch, vergewissern Sie sich bei der Polizei oder bei Vertrauenspersonen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel oder Verwandter, Geld von Ihnen fordert. Wenden Sie sich sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Oft sind Seniorinnen und Senioren im Visier der Täter. Angehörige und Bekannte werden gebeten, entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell