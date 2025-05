Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter nach Körperverletzung gesucht

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Kasseler Straße in Erfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 26-Jähriger gegen 17:00 Uhr mit einem noch unbekannten Mann in Streit. Dieser eskalierte und der 26-Jährige schlug auf sein Gegenüber ein, auch als dieser bereits am Boden lag. Zwei Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen vor Ort fest. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,8 Promille. Der Geschädigte war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort, seine Identität ist bislang unbekannt.

Zeugen, insbesondere der unbekannte Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erfurt Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0123529 zu melden. (SE)

