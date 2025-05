LPI-EF: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Sömmerda (ots) - Ein alkoholisierter Ladendieb sorgte am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in Sömmerda für einen Polizeieinsatz. Gegen 13:50 Uhr hatte der 41-Jährige das Geschäft betreten und mehrere Elektroartikel in seinem Rucksack verstaut. Ohne zu bezahlen wollte er das Geschäft verlassen, wurde jedoch von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Täter schlug daraufhin auf den Mitarbeiter ein. Dieser blieb ...

