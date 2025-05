Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kleingartenanlage

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Kleingartenanlage in der Leipziger Straße in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie über den Zaun eines Gartengrundstücks stiegen. Dort begaben sie sich zur Gartenlaube und entwendeten mehrere elektronische Geräte sowie Bargeld, das auf einem Tisch lag. Die Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 2.700 Euro anschließend unerkannt. Die Eigentümer bemerkten den Einbruch am Dienstagnachmittag und informierten die Polizei. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell