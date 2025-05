Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Roller aufgefunden

Erfurt (ots)

Dienstagabend entwendeten Unbekannte einen in der Veilchenstraße in Erfurt abgestellten Motorroller. Der Diebstahl wurde Mittwoch gegen 01:00 Uhr vom Eigentümer bemerkt, der umgehend die Polizei informierte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten kurze Zeit später zum Auffinden des Rollers. Die Täter hatten das Fahrzeug im Wert von etwa 1.300 Euro nur eine Straße entfernt zurückgelassen. Der Motorroller wurde an den Besitzer übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

