LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Thomas Fischer

Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots) - Am Montag wurden in Sömmerda und dem umliegenden Landkreis drei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt. Gegen 10:00 Uhr war ein 38-jähriger Fahrradfahrer in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda unterwegs gewesen. Beim Abbiegen in die Straße der Einheit übersah er ein von rechts kommendes Auto, stieß mit dem Fahrzeug zusammen und verletzte sich. Etwa eine Stunde später ...

