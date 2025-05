Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montag wurden in Sömmerda und dem umliegenden Landkreis drei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt.

Gegen 10:00 Uhr war ein 38-jähriger Fahrradfahrer in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda unterwegs gewesen. Beim Abbiegen in die Straße der Einheit übersah er ein von rechts kommendes Auto, stieß mit dem Fahrzeug zusammen und verletzte sich. Etwa eine Stunde später ereignete sich ein weiterer Unfall in der Freiligrathstraße. Dort stieß ein 54-jähriger Autofahrer mit einem 72-jährigen Radfahrer zusammen, der von rechts kam. Auch dieser Fahrradfahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Ein dritter Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Kölleda und Dermsdorf. Eine 42-jährige Fahrradfahrerin wurde dort von einem überholenden LKW gestreift und stürzte.

Alle drei Fahrradfahrer mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen eingeleitet. (SE)

