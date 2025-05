LPI-EF: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Erfurt (ots) - Am Samstag stoppte die Erfurter Polizei zwei betrunkene Autofahrer. Gegen 02:00 Uhr geriet eine 48-Jährige in das Visier der Beamten. Die Frau war mit ihrem BMW in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille an. Gegen 16:00 Uhr stellte die Polizei einen weiteren betrunkenen Autofahrer fest. Ein 51-Jähriger ...

