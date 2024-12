Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit unter Bekannten eskaliert

Karlsruhe (ots)

Am Samstag ereignete sich in Karlsruhe-Neureut ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, dem eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten vorangegangen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei junge Männer wegen angeblichen Geldschulden gegen 20:30 Uhr in der Alten Friedrichstraße in Streit. Als der Streit offenbar zunehmend eskalierte, sei der 21-jährige Beteiligte in sein Auto gestiegen und losgefahren. Anschließend habe er den Pkw gewendet und soll mit überhöhter Geschwindigkeit wieder auf seinen 19-jährigen Kontrahenten zugefahren sein. Hierbei zielte er wohl mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Bekannten und gab dabei mehrere Schüsse ab. In der Folge verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw, der erheblich beschädigt wurde. Daraufhin entfernte sich der 21-Jährige von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waldstadt nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Sachschaden am geparkten Pkw ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Inka Hamminger, Pressestelle

