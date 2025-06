Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendlicher geriet zwischen die "Fronten"; Unbekannter drängte grauen Audi TT ab; Wohnungsbrand: eine Person verletzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

In eigener Sache: (cb) Polizeioberkommissar Max Mühlmann wird vom 16. Juni bis zum 20. Juni bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen hospitieren. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "mmü".

1. Jugendlicher geriet zwischen die "Fronten" - Hanau / Großauheim

(cb) Ein 15-Jähriger geriet am Samstag, gegen 19.50 Uhr, vor dem Lindenau-Bad in der "Rue de Conflans" zwischen die Fronten einer bereits laufenden Auseinandersetzung mehrerer Personen und trug hierbei leichte Verletzungen davon. Vermutlich erlitt der Teenager durch einen Schlag einer unbekannten Person gegen den Kopf eine Platzwunde und musste diese in einem Krankenhaus medizinisch versorgen lassen. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Ermittler in Hanau.

2. Unbekannter drängte grauen Audi TT ab - Maintal / Bischofsheim

(cb) Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Folge ein grauer Audi TT im Straßengraben landete und beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 19 Jahre alte Sportwagenfahrer auf der Landesstraße 3205 mit seinem grauen TT auf der rechten der beiden Fahrspuren und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in Richtung Frankfurt abbiegen. Neben ihm, auf der linken Fahrspur fuhr etwas zurückgesetzt ein schwarzer Audi A4. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Wagens überholte zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge verbotswidrig über die rechte Spur, setzte sich vor den TT und bog dann, trotz rot zeigender Ampel, nach links in Richtung Maintal ab. Aufgrund des gefährlichen Überholmanövers des schwarzen A4 musste der 19-Jahre alte TT-Lenker nach rechts ausweichen und landete hierbei im Straßengraben. Der graue Sportwagen wurde dabei im Bereich der Frontschürze beschädigt. Laut derzeitigen Angaben beträgt der entstandene Sachschaden etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des A4 mit HU-Kennzeichen fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Hanauer Polizei bittet unter der Telefonnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

3. Wohnungsbrand: eine Person verletzt - Großkrotzenburg

(cb) Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr meldeten Anwohner schwarze Rauchschwaden aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße (einstellige Hausnummer). Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte es aus bislang unbekannten Gründen in einer dortigen Erdgeschosswohnung. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin konnte durch Hausmitbewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet werden. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten alle Hausbewohner das Haus rechtzeitig verlassen und im Anschluss der Maßnahmen der Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung im Erdgeschoss ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

4. Wer hat den schwarzen Mini angedotzt? - Bad Orb

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter an, als dieser am Freitag auf dem Parkplatz "Am Orbgrund" (10er-Hausnummern) einen schwarzen Mini Cooper beschädigte. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren schwarzen Mini mit GN-Kennzeichen gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz ab. Bei ihrer Rückkehr nur 50 Minuten später musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug Beschädigungen am Heck aufwies. Die Polizei in Bad Orb bittet unter der Rufnummer 060552 9148-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 16.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell