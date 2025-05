FW Osterholz-Scharm.: Feuerwehr rettet Entenküken

Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Drei Entenküken sorgten am Sonntagvormittag für einen fast zweistündigen Einsatz der Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck. Beim Spaziergang über den Marktplatz waren drei Küken durch das Gitterrost eines der dortigen Gullys zu den Regenwasserkanälen gefallen und konnten sich nicht wieder befreien. Lautstark machten sie auf Ihre Lage aufmerksam, was von Passanten bemerkt wurde und zur Alarmierung der Feuerwehr um 10:53 Uhr führte. Während sich das erste Küken problemlos von den Einsatzkräften einfangen ließ, waren die beiden Geschwister tief im Kanalsystem unter dem Marktplatz verschwunden, waren aber deutlich zu hören. Mit Unterstützung eines Mitarbeiters der Stadtwerke wurden mittels Kamera rund 35m Regenwasserkanal durchsucht, bis beide Küken lokalisiert wurden. Ein Küken konnte mit dem Licht der Kamera angelockt und eingefangen werden, das Letzte verweigerte standhaft die Rettung. Schließlich begannen die Einsatzkräfte vorsichtig den Kanal zu spülen und beförderten so auch das dritte Küken aus dem Kanal. Anschließend konnten alle drei Ausreißer an die besorgte Mutter "übergeben" werden.

