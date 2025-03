Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Neue Führung der Stadtfeuerwehr

Osterholz-Scharmbeck (ots)

In seiner Sitzung am 12.03. in Garlstedt, hat das Stadtkommando die Führung der Stadtfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck neu geregelt. Dies war notwendig geworden, da der bisherige Stadtbrandmeister, Jörg Bernsdorf, sein Amt aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch zur Verfügung stellt. Als sein Nachfolger wurde Chris Hartmann gewählt. Der 49jährige ist seit über fünf Jahren Mitglied des Stadtkommandos und ist bisher -neben den diversen Funktionen in Stadt- und Kreisfeuerwehr- unter anderem als Pressesprecher der Stadtfeuerwehr aktiv. Um die zunehmenden zeitintensiven Aufgaben in der Führung optimaler zu verteilen, wurde zudem neu die Stelle eines zweiten Stellvertreters geschaffen. In dieses neue Amt wurde Hendrik Mahnken gewählt. Der 35jährige ist seit seinem 10. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, derzeit als amtierender Ortsbrandmeister in seinem Heimatort Pennigbüttel. Ergänzt wird die neue Führung um den bisherigen stellvertretenden Stadtbrandmeister Michael Dirschauer, der unverändert im Amt bleibt. Die personelle Neuausrichtung bedarf noch der Zustimmung des Rates der Stadt und wird danach zum 01.07.2025 wirksam. Die Amtszeit der Neugewählten beträgt sechs Jahre.

Hintergrund: Die Stadtfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck besteht aus 10 Ortsfeuerwehren (Freißenbüttel, Garlstedt, Heilshorn, Hülseberg, Ohlenstedt, Osterholz-Scharmbeck, Pennigbüttel, Sandhausen, Scharmbeckstotel und Teufelsmoor) mit 25 Fahrzeugen. Die insgesamt 384 aktiven Mitglieder werden jährlich zu rund 400 Einsätzen alarmiert. Zur Stadtfeuerwehr gehören neben diversen Altersabteilungen noch vier Jugend- und drei Kinderfeuerwehren.

