FW Osterholz-Scharm.: Gebäudebrand / Familie kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

Um 16:33 Uhr wurde über die Leitstelle Bremerhaven ein bestätigter Gebäudebrand in Sandhausen gemeldet. Aufgrund des hohen Alarmierungsstichwortes rückten neben der lokalen Sandhauserer Feuerwehr zusätzlich die Ortsfeuerwehren aus Freißenbüttel, Osterholz-Scharmbeck, Pennigbüttel und Teufelsmoor mit aus. Bei Eintreffen der ersten Kräfte aus Sandhausen stand das Obergeschoss des freistehenden Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich zwei Erwachsene und drei Kinder bereits eigenständig aus dem betroffenen Wohnbereich in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr ging unmittelbar mit drei Trupps zur Brandbekämpfung vor. Aufgrund der baulichen Situation vor Ort konnte die Drehleiter nicht eingesetzt werden. Um 17:07 Uhr war das Feuer unter Gewalt. Kurze Zeit später konnten die Trupps mit Nachlöscharbeiten beginnen, hierzu mussten mehrere Zwischendecken geöffnet werden. Nachdem auch die letzten Glutnester abgelöscht waren, konnte die Einsatzstelle um 19:30 Uhr an die Polizei übergeben werden. Die insgesamt über 70 Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.

