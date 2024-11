POL-MI: Unbekannter Gegenstand in Bankfiliale löst Polizeieinsatz aus

Lübbecke (ots) - (AB) Nach einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Ravensberger Straße im Ortsteil Nettelstedt sitzt jetzt ein in Braunschweig wohnhafter Mann in Haft. Der wurde am Mittwochnachmittag von einem Ladendetektiv dabei ertappt, als er mehrere Packungen Zigaretten ohne zu bezahlen aus dem Markt mitnahm. Gegen 15.20 Uhr beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter den Mann, als er mehrere ...

