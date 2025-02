Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Hund auf Dach

Bild-Infos

Download

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz wurde am Freitagmittag um 13:37 Uhr die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck alarmiert. Anrufer hatten von einem Hund berichtet, der sich schon eine geraume Zeit auf dem Dach eines Hauses in der Gartenstraße befand und dieses nicht wieder verlassen konnte. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Offensichtlich war der Hund durch ein geöffnetes Fenster auf das schräge Dach gelangt, hatte sich dort nicht halten können und war nun auf dem Flachdach eines Wintergartens gefangen. Dort tat der schwarz-weiße Tibet-Terrier lautstark seinem Unmut kund. Bewohner des Hauses waren nicht zugegen. Da das Anleitern mittels Steckleiter nur unter Inkaufnahme von Schäden an der Regenrinne möglich gewesen wäre, entschied sich die Feuerwehr in Absprache mit der Polizei zum Einsatz der Drehleiter. Ein Feuerwehrmann und eine Polizistin näherten sich im Drehleiterkorb dem Hund. Dem war die Sache jedoch nicht geheuer und er schaffte es den Rückzug über das Fenster anzutreten, sodass die Feuerwehr nicht weiter tätig werden musste. Da zwischenzeitlich ein Verantwortlicher mit einem Schlüssel zum Haus an der Einsatzstelle erschienen war, konnte der Verschluss aller offenen Fenster sichergestellt und damit weitere "Ausflüge" verhindert werden. Um 14:25 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell