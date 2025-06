Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sexuelle Belästigung am Badesee: Tatverdächtiger ermittelt; Mehrere Fahrzeuge zerkratzt: Zeugen gesucht; Brand in Mehrfamilienhaus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Sexuelle Belästigung am Badesee: Möglicher Tatverdächtiger zügig ermittelt - Offenbach

(as) Am Samstagmittag kam es am Schultheisweiher, gegen 12.35 Uhr, in Offenbach-Rumpenheim zu einem Vorfall wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Mann in unmittelbarer Nähe einer jungen Frau am See im Bereich des FKK-Bereichs unangemessene sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Darüber hinaus wird dem Mann vorgeworfen, einer weiteren Frau bis zu den sanitären Anlagen gefolgt zu sein. Dort habe er sich direkt neben sie gestellt, uriniert und sie dabei beobachtet. Beide Geschädigten wandten sich anschließend an die Polizei. Ein möglicher Tatverdächtige konnte durch eine herbeigeilte Streife zügig identifiziert und seine Personalien festgestellt werden. Die Ermittlungen richten sich unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen gegen den 34-jährigen Mann. Hinweise oder weitere Zeugenmeldungen nimmt die Polizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugenaufruf: Jugendliche sexuell belästigt - Offenbach/ Bieber

(mmü) Ein circa 70 Jahre alter grauhaariger Mann hat am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, eine Jugendliche in der Langener Straße in Offenbach Bieber unsittlich berührt. Der ältere beleibte Mann war mit einem Rollator auf dem Gehsteig unterwegs, näherte sich der Jugendlichen und soll sie unter anderem an der Hüfte und am Bein gestreichelt haben. Auffällig sei sein herabhängender Urinbeutel gewesen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu wenden.

3. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt: Zeugen gesucht - Offenbach / Rumpenheim (cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Angaben zu mehreren Sachbeschädigungen von geparkten Fahrzeugen geben können. Die Wagen waren zwischen Dienstag, 9 Uhr und Freitag, 9 Uhr, am Fahrbahnrand in den "Lachwiesen" dort im Bereich der 70er-Hausnummern abgestellt. Bislang Unbekannte zerkratzten, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, fünf Fahrzeuge und verursachten dadurch einen Gesamtsachschaden von etwa 4.500 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegen.

4. Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Autobahn 3 - Obertshausen

(mmü) Ein vermutlich unvorsichtiger Fahrstreifenwechsel sorgte Samstag auf der Autobahn 3 zur Mittagszeit für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nach der Ausfahrt Obertshausen in Fahrtrichtung Hanau. Allem Anschein nach wollte die Fahrerin eines BMW X4 bei stockendem Verkehr auf die linke Fahrspur ausweichen, übersah vermutlich den sich von hinten nähernden silbernen Mercedes und touchierte diesen seitlich. Anschließend fuhr der BMW einem grauen Audi A6 auf, welcher hierdurch ins Schleudern geriet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 40.000 Euro belaufen. Die beiden mittleren Fahrstreifen mussten zeitweise für die Abschleppungen gesperrt bleiben. Zeugen, die genauere Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden aufgerufen sich bei der Autobahnpolizei Südosthessen unter Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

5. Brand in Mehrfamilienhaus- Dietzenbach

(mmü) Vermutlich führte ein Missgeschick zu dem Brand einer Wohnung in der Straße "Am Steinberg" (80er-Hausnummern). Laut ersten Erkenntnissen geriet am Sonntag, gegen 19 Uhr, ein Lappen in Brand und griff schnell auf das Mobiliar in der Küche über. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben nach bisherigen Kenntnissen unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

6. Violetter Toyota beim Rangieren beschädigt - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Donnerstag einen in der Offenbacher Straße (80er-Hausnummern) geparkten violetten Toyotas beschädigte. Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Wagen beim Rangieren gegen den vorderen linken Radkasten des Toyotas IQ. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser von der Unfallörtlichkeit, weswegen die Polizei in Neu-Isenburg ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung zu setzen.

7. Wurde der graue Astra in Brand gesteckt? - Neu-Isenburg

(cb) Wurde der graue Astra in Brand gesteckt? Dieser Frage gehen die Ermittler des Fachkommissariats in Offenbach nach. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, in der Hugenottenalle eine Fahrzeugscheibe des grauen Corsa mit OF-Kennzeichen beschädigt. Noch völlig unklar ist, warum der Kleinwagen anschließend Feuer fing und ist nun unter anderem Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Durch die Hitzestrahlung wurde ein Wagen, der dort im direkten Umfeld des Corsa parkte, beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

8. Treppenhaus in Brand gesetzt - Neu-Isenburg

(cb) Das Treppenhaus eines Parkhauses in der Hermesstraße (einstellige Hausnummern) wurde, so die derzeitigen Erkenntnisse, von einem bislang Unbekannten in Brand gesteckt. Das Feuer wurde am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, entdeckt und konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch (Telefonnummer 06102 2902-0) bei der Polizei in Neu-Isenburg.

9. Hinweise erbeten: schwarzer BMW angedotzt - Neu-Isenburg

(cb) Ein schwarzer BMW welcher am Samstag in der Fritz-Erler-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher an der Beifahrerseite und am Fahrzeugheck beschädigt. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen schwarzen 2er BMW gegen 23.15 Uhr. Bei seiner Rückkehr nur 10 Minuten später musste er einen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro feststellen. Die Polizei in Neu-Isenburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06102 2902-0 um Zeugenhinweise.

10. Streit mit Hochzeitsgesellschaft - Mann verletzt / Polizei bittet um Zeugenhinweise - Dreieich-Sprendlingen

(as) Am späten Samstagnachmittag kam es in der Freiligrathstraße um kurz vor 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und mehreren Teilnehmern einer Hochzeitsgesellschaft. Anlass der Streitigkeiten war wohl ein Autokorso, der vor einer Grundstückszufahrt angehalten und diese blockiert haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen machte der 38-jährige Anwohner aus Dreieich Fotos der Fahrzeuge, woraufhin es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen kam. Im weiteren Verlauf soll ein etwa 1,75 Meter großer, 25 bis 30-jähriger Mann mit Glatze, weißem Hemd und schwarzer Stoffhose den Anwohner mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Weiterhin schubsten ihn mehreren Personen, sodass er schließlich zu Boden stürzte. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zur Identität der Täter geben können, sich mit der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 in Verbindung zu setzen.

11. Autofahrer schlug auf 17-Jährigen und dessen Bruder ein - Autobahn 661 / Anschlussstelle Dreieich-Sprendlingen

(cb) Die Polizei in Neu-Isenburg sucht nach einer Körperverletzung, die sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 661, Autobahnabfahrt Dreieich-Sprendlingen ereignete, Zeugen. Zwei Brüder im Alter von 19 und 17 Jahren waren gemeinsam mit einer 16 -Jährigen Freundin auf dem Rückweg von Frankfurt, als sie von einem vermeintlichen Taxifahrer auf der Autobahn 661 in Fahrtrichtung Egelsbach zum abrupten Bremsen genötigt wurden. Der Taxifahrer in seinem gelben VW Caddy folgte den drei Freunden in ihrem schwarzen Audi A3. Nach der Autobahnabfahrt Dreieich-Sprendlingen, als der Audi an einer roten Ampel halten musste, setzte er seinen Caddy mit OF-Kennzeichen vor den schwarzen Wagen und forderte den 19-Jährigen Audi-Lenker auf aufzusteigen. Der junge Fahrer verließ den Wagen und wurde von dem etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der zwischen 1,80 bis 1,85 Meter große Mann mit schwarzen kurzen Haaren und Bart soll mehrfach auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben, bis dieser schließlich zu Boden ging. Der jüngere Bruder versuchte einzugreifen, wurde jedoch von dem Caddy-Fahrer ebenfalls beleidigt und geschlagen. Die Brüder mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg.

12. Hauseigentümer störte Täter - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Ein Eigentümer eines Hauses in der Babenhäuser Straße (70er Hausnummern) störte am Montag zwei Einbrecher bei der Tat. Die beiden Männer hatten sich gegen 00.15 Uhr auf den Hof des Einfamilienhauses begeben, als die Bewegungsmelder angingen und so den Besitzer auf die beiden Eindringlinge, welche zwischen 20 und 25 Jahre beschrieben werden, aufmerksam machte. Die beiden dunkel gekleideten Männer trugen zudem dunkle Handschuhe und dunkle Basecaps. Sie flüchteten über eine Mauer in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 16.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

