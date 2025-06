POL-OF: Pkw beschädigt Schwanenbrunnen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht! - Hanau (fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Bruchköbeler Landstraße (50er-Hausnummern) eingedrungen, richteten Sachschaden von rund 4.000 Euro an und nahmen Geld mit. ...

mehr