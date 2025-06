POL-RE: Recklinghausen: Paket gestohlen - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf der Storchsbaumstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Jungen. Gegen 13:20 Uhr war eine 75-jährige Frau aus Dorsten in Fahrtrichtung Lippe unterwegs. Plötzlich rannte ein 6-Jähriger aus Dorsten auf die Straße. Es kam zur Kollision. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto ...

