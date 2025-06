POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots) - Nachdem am Wochenende eine Gartenlaube an der Glückaufstraße abgebrannt ist, gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache: Nach derzeitigen Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. In der Nacht auf Sonntag hat es neben dem Brand noch weitere Sachbeschädigungen in der Kleingartenanlage gegeben. Es ist durchaus möglich, dass die Taten zusammengehören. Der ...

