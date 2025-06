Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Gaststätte; Einbrecher wurde gestört und floh; Jugendliche sexuell belästigt; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Bruchköbeler Landstraße (50er-Hausnummern) eingedrungen, richteten Sachschaden von rund 4.000 Euro an und nahmen Geld mit. Zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr, hantierten die Täter zunächst am Rollladen eines dortigen Fensters, schoben diesen anschließend nach oben und fixierten diesen mit einem Stuhl. Anschließend hebelten sie das Schiebefenster auf und begaben sich in den Innenraum. Dort verwüsteten die Einbrecher den gesamten Barbereich und hebelten zwei Spielautomaten auf. Mit Münzgeld aus den Automaten und Geld aus einem dortigen Portemonnaie flohen die Unbekannten. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbrecher wurde gestört und floh - Hanau

(fg) In einem Einfamilienhaus im Schilfweg war ein Einbrecher am Freitagmorgen zwischen 2 und 3 Uhr zugange. Der Unbekannte hatte sich wohl über einen Balkon im Garten im rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zutritt zum Innenraum verschafft. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Täter mehrere Räume und sämtliche Möbelstücke. Eine Anwohnerin wurde aufgrund der Geräusche wach, woraufhin der Einbrecher flüchtete. Der Unbekannte nahm unter anderem Geld, eine Handtasche, eine Uhr sowie Schmuck mit. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Kollision zwischen Auto und E-Scooter: Zeugensuche! - Langenselbold

(fg) Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Scooter am Freitagmorgen (6. Juni 2025), kurz vor 8 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfallgeschehens. Denn der E-Scooter-Lenker stand nach seinem Sturz auf und fuhr davon. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger in seinem Auto auf der Ringstraße in Richtung eines dortigen Kreisverkehrs unterwegs. Plötzlich sei der E-Sooter-Lenker von links angefahren gekommen; es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Gefährt und dem Auto. Der etwa 14 bis 15 Jahre alte Unbekannte mit hellen Haaren stürzte. Er gab gegenüber dem Autofahrer an, dass alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt vor. Am PKW entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf den Zweirad-Fahrer haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

4. Jugendliche sexuell belästigt: 50-Jähriger festgenommen - Gründau / Lieblos

(fg) Ein offensichtlich alkoholisierter Mann soll am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, eine Jugendliche in der Büdinger Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern sexuell belästigt haben. Er habe sie berührt und zudem lautstark sowie mehrfach sexuelle Anspielungen geäußert. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 50 Jahre alten Mann handelt, wurde von unbeteiligten Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Anschließend musste der Verdächtige mit zur Wache, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde und eine Blutprobe abgeben musste. Denn ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,74 Promille an. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung zu. Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell