POL-OF: 1. Ermittlungen wegen Körperverletzung: Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? und Zigaretten aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche!

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Ermittlungen wegen Körperverletzung: Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? - Bruchköbel

(fg) Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, gerieten mehrere Jugendliche in der Straße "Innerer Ring" (einstellige Hausnummern) im Bereich des dortigen Jugendzentrums in einen zunächst verbalen Streit. Eine Beteiligte soll dann eine weitere Person hinzugerufen haben, die eine der Jugendlichen körperlich angriff. So soll der etwa 1,75 Meter und circa 30 Jahre alte Mann die Jugendliche am Oberarm gepackt und ihr gegen das Schienbein getreten haben. Zudem soll der bis dato Unbekannte ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen haben. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Der Unbekannte hatte eine schmale Statur, schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze sowie zerrissene Jeans und eine dunkelblaue Jacke. Bereits in der Vergangenheit soll es zu Streitigkeiten unter den beteiligten Parteien gekommen sein. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau zu melden.

2. Zigaretten aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche! - Niederdorfelden

(fg) Sie nutzten offenbar ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute: Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Lagerhalle in der Straße "An der Rosenhelle" (einstellige Hausnummern) eingedrungen und haben mehrere Kartons mit Zigaretten gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter gegen 0.20 Uhr das Kettenschloss am dortigen Eingangstor und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Anschließend begaben sie sich zu einem Rolltor der Lagerhalle und hebelten dieses mit einem unbekannten Gegenstand auf, um so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im weiteren Verlauf nahmen sie mehrere mit Zigaretten gefüllte Kartons mit, beluden den hellen Transporter und fuhren davon. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

12.06.2025

