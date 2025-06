Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verletzte nach Schlägerei am Freiheitsplatz: Suche nach Mann mit Adidas-Trainingsanzug

Hanau (ots)

(lei) Mehrere Polizeistreifen sind am frühen Mittwochabend zum Freiheitsplatz gerufen worden, nachdem es dort zu einer Schlägerei gekommen war. An der gegen 18.40 Uhr gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung, die auch von der örtlichen Videoschutzanlage aufgezeichnet wurde, waren etwa 20 Personen beteiligt, von denen nach bisherigem Kenntnisstand zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren am Kopf verletzt wurden. Sie kamen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Polizisten nahmen vor Ort einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, der unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung kurzzeitig mit auf die Dienststelle musste. Am Tatort konnte zudem eine Eisenstange aufgefunden werden, welche laut Zeugenangaben ebenfalls innerhalb der Auseinandersetzung verwendet worden sein soll.

Die Polizei sucht jetzt insbesondere nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Unbekannten, der ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war und augenscheinlich auch einen Hammer als Tatmittel einsetzte. Der Mann mit kräftiger Statur hatte dunkles kurzes Haar, einen Vollbart und war bekleidet mit einem schwarzen Adidas-Trainingsanzug mit weißen Streifen. Zudem trug er schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Noch weitgehend unklar sind zudem die Hintergründe der Schlägerei, die es nun aufzuhellen gilt. Die Hanauer Ermittler, die nun ersten Hinweisen auf Streitigkeiten in jüngster Vergangenheit nachgehen, haben zu dem Vorfall weitere Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des schweren Landfriedensbruchs sowie der Beteiligung an einer Schlägerei aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise, die das Polizeirevier Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegennimmt.

