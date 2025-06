Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Schlüchtern (ots)

(lei) Schwerer Unfall am Mittwochabend am Stadtrand von Schlüchtern: Dort waren gegen 19.40 Uhr ein Auto und ein Motorrad miteinander kollidiert, wodurch der Fahrer des Zweirads schwer verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte ein aus Richtung Distelrasen kommender 39-jähriger Seat-Fahrer von der Landesstraße 3292 (Fuldaer Straße) nach links auf die Landestraße 3180 abbiegen, als er offenbar einen auf entgegenkommenden 27 Jahre alten Biker, der aus Richtung Stadt kam, übersah. Durch den nahezu frontalen Zusammenstoß wurde der 27-Jährige einige Meter durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Mit Verdacht auf mehrere Frakturen kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizeistation Schlüchtern.

