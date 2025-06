Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradfahrer stießen zusammen: eine Person verletzt; Jugendlicher wollte Passantin Rucksack entreißen; Bei Unfallaufnahme gefälschten Führerschein entdeckt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fahrradfahrer stießen zusammen: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Zwei Fahrradfahrer waren am Mittwoch auf dem Radweg / Gehweg parallel zum Herrnrainweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als sie zusammenstießen und einer von ihnen schwere Verletzungen davontrug. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 21 Jahre alte Rennradfahrer in Richtung Frankfurt unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links abkam und mit einem entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte der Rennradfahrer und verletzte sich am Kopf und an der Schulter. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Rahmen seines schwarzen Rennrades brach durch den Unfall, wodurch ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Bei dem zweiten Drahtesel war das Vorderrad verbogen, hier wird der entstandene Sachschaden mit circa 100 Euro angegeben. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Polizei in Offenbach.

2. Auto beschädigt: Zeugensuche nach Sachbeschädigung - Offenbach

(fg) Unbekannte haben am Mittwoch eine in der Straße "Lachwiesen" geparkte Mercedes A-Klasse mit einem spitzen Gegenstand beschädigt, sodass ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 21 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugenhinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Unbekannte besprühten Parkplatz - Offenbach / Bieber

(cb) Auf einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Seligenstädter Straße (130er-Hausnummern) haben drei bislang Unbekannte am Montag kurz nach 21 Uhr mehrere Schriftzüge und gebrochene Herzen auf den Boden gesprüht, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: Person 1:

- männlich - etwa 65 Jahre alt - kurze graues Haare - Brille - Bekleidung: hellblaues, kariertes Hemd, graue Hose, dunkle Schuhe mit weißer Sohle - Führte einen Stoffbeutel mit sich

Person 2:

- weiblich - etwa 50 Jahre alt - schlank - schulterlange braune Haar - Brille - Schwarze Jacke, graue Hose und schwarze Schuhe

Person 3:

- weiblich - schlank - etwa 65 Jahre - lange graue Haare - dunkelgrauer Hoodie mit türkisfarbener Innenfarbe, hellgraue Hose mit gelbem Fleck auf dem linken Oberschenkel, schwarze Schuhe - trug die Schablonen.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 mit den Ermittlern telefonisch in Verbindung zu setzen.

4. Jugendlicher wollte Passantin Rucksack entreißen - Offenbach / Mathildenviertel

(cb) Auf den Rucksack einer 50 Jahre alten Fußgängerin soll es ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Mittwochabend abgesehen haben. Die Frau war gegen 22.15 Uhr, zu Fuß in der Bieberer Straße, dort im Bereich der 60er-Hausnummern unterwegs, als der Jugendliche an Rucksack und Jacke gerissen haben soll. Er bekam den Rucksack aber nicht zu fassen, sodass er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, so der Vorwurf. Die Frau aus Frankfurt ging daraufhin zu Boden. Laut Zeugenaussagen soll der Angreifer sie dann noch mit Füßen getreten haben. Zwecks medizinischer Versorgung begab sich die Verletzte in ein Krankenhaus. Ein zufällig vor Ort anwesender Polizeibeamter war zuvor auf die Situation aufmerksam geworden und schritt ein. Die hinzugeeilten Ordnungshüter konnten den Hanauer vor Ort vorläufig festnehmen. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Teenager aus Hanau vor dem Angriff mehrere am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge beschädigt, indem er gegen diese trat. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des versuchten Raubes zu. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach zu melden.

5. Frau entriss Turnbeutel und floh - Mühlheim am Main / Dietesheim

(fg) Eine Neunjährige war am Mittwochnachmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Thomas-Mann-Straße im Bereich der 30er-Hausnummern unterwegs, als sie von einer unbekannten Frau angegangen wurde. Die etwa 1,75 Meter große und schlanke Frau hätte nach dem Kinderroller des Mädchens gegriffen und offensichtlich beabsichtigt, diesen wegzunehmen. Dies misslang jedoch, weshalb die braunhaarige Unbekannte den Turnbeutel des Mädchens entriss und floh. Den Inhalt des Turnbeutels habe die Frau noch über den Zaun des angrenzenden Kindergartens geworfen. Die Täterin trug ein blaues Oberteil und eine lange Hose; sie hatte zudem einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Bei Unfallaufnahme gefälschten Führerschein entdeckt: LKW-Fahrer kam ins Polizeigewahrsam - Rodgau / Autobahn 3

(fg) Nach einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den 33 Jahre alten beteiligten LKW-Fahrer; dieser habe zudem keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, weshalb der Verdacht des illegalen Aufenthalts besteht. Der Tatverdächtige musste mit zur Polizeistation, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Gegen 7.30 Uhr war es zu dem Auffahrunfall auf der rechten Spur der Autobahn 3 in Richtung Würzburg gekommen. Der Lastkraftwagen-Fahrer übersah offenbar den verkehrsbedingt abbremsenden VW Tiguan und fuhr auf diesen auf. Der 58 Jahre alte VW-Fahrer zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Einsicht der Dokumente erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem ausgehändigten slowakischen Führerschein um eine Totalfälschung handeln könnte. Mit dem offenbar gefälschten Führerschein soll der 33-Jährige eine deutsche Fahrerkarte erlangt haben, um im gewerblichen Güterverkehr tätig sein zu können.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

7. Hat ein hellgrauer Skoda den Schaden verursacht? - Seligenstadt / Froschhausen

(cb) Hat ein hellgrauer Skoda am Mittwochabend, gegen 21.05 Uhr, in der Straße "An der Lache" (einstellige Hausnummern) einen grauen Golf beschädigt? Dieser Frage gehen derzeit die Beamten in Seligenstadt nach. Ersten Erkenntnissen nach soll ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann hinter dem Lenkrad eines hellgrauen Skoda mit OF-Kennzeichen gesessen und den am Straßenrand geparkten Golf touchiert haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern sei der Skoda-Lenker, welcher dunkle kurze Haare hatte, davongefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Seligenstädter Polizei.

Offenbach, 12.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell