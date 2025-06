Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Jugendliche vorläufig festgenommen - Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes; Vermisste wieder da; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Drei Jugendliche vorläufig festgenommen: Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes - Offenbach

(fg) Sie sollen einen 13-Jährigen getreten und ihm seine Boxhandschuhe abgenommen haben: Beamte nahmen am Donnerstagabend drei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts des Raubes geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 13-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Christian-Pleß-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern zu Fuß unterwegs, als er von den drei Jugendlichen angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf soll es dann zu mindestens einem Tritt und der Forderung der Herausgabe der Boxhandschuhe gekommen sein. Nach der Übergabe rannte der 13-Jährige davon und informierte die Polizei.

Die drei Verdächtigen, bei denen auch die zuvor entwendeten Boxhandschuhe aufgefunden werden konnten, mussten allesamt mit zum Revier, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Anschließend wurden sie in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Auf sie kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes zu.

2. Ladendieb floh nach Gerangel mit Mitarbeiter - Offenbach

(fg) Ein etwa 35 Jahre alter Mann von hagerer Statur soll am Donnerstagnachmittag, gegen 13.10 Uhr, fünf Packungen Kaffee in seine mitgeführte Tasche gesteckt und den Einkaufsladen in der Löwenstraße (20er-Hausnummern) verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter wurde auf den Diebstahl aufmerksam und stellte den Mann im Außenbereich. Dieser habe sofort aggressiv reagiert und wollte seine Tasche, in der sich das mutmaßliche Diebesgut befand, nicht aushändigen. Es entstand ein kurzes Gerangel, bei dem der Unbekannte versuchte, die Tasche festzuhalten. Als ihm dies misslang, flüchtete er auf der Rödernstraße in Richtung Berliner Straße. Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Rücknahme Vermisstenfahndung - Mühlheim am Main

(fg) Die seit Anfang Juni vermisste Zwölfjährige aus Mühlheim am Main ist wieder da, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen wird.

4. Bargeld und Rauschmittel bei Fahrzeugkontrolle aufgefunden - Neu-Isenburg

(fg) Eine Streifenbesatzung hielt am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, ein Auto in der Straße "Gravenbruchring" an und kontrollierte den 26 Jahre alten Fahrer aus Dreieich. Schon zu Beginn der Kontrollmaßnahme stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Zudem erblickten die Schutzleute eine große Menge an Bargeld in der Mittelkonsole. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten letztlich insgesamt rund 1 Kilogramm Haschisch, etwa 226 Gramm Cannabis sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich auf. Die Rauschmittel befanden sich unter anderem in der Mittelkonsole sowie im Kofferraum.

Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Rauschmitteln zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 26-Jährige vorerst entlassen. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell