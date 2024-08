POL-PPWP: Mountain-Bike sichergestellt

Kaiserslautern (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße hat es am Freitagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 6.30 Uhr in der Dachgeschoss-Wohnung aus. Der Bewohner wurde nach eigenen Angaben durch das Auslösen eines Rauchmelders alarmiert. Er konnte sich unverletzt ins Freie retten und die Feuerwehr verständigen. Da die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle hatten, mussten die ...

