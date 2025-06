POL-OF: 16-Jähriger überfallen: Kripo bittet um weitere Hinweise

Dietzenbach (ots) - (lei) Eine Auseinandersetzung unter Minderjährigen hat am späten Montagabend zu einem Einsatz mit mehreren Polizeistreifen im Spessartviertel geführt, an dessen Ende die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens stand. Anlass für das Ausrücken der Uniformierten waren mehrere Notrufe gegen 21.50 Uhr, in denen von einer körperlichen ...

mehr