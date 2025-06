Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung unter Minderjährigen führt zu größerem Polizeieinsatz

Dietzenbach (ots)

(lei) Eine Auseinandersetzung unter Minderjährigen hat am späten Montagabend zu einem Einsatz mit mehreren Polizeistreifen im Spessartviertel geführt, an dessen Ende die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens stand.

Anlass für das Ausrücken der Uniformierten waren mehrere Notrufe gegen 21.50 Uhr, in denen von einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen im Mespelbrunner Weg berichtete wurde. Zwei 13-Jährige und ein 14-Jähriger, so die ersten polizeilichen Erkenntnisse, waren aus noch unbekannten Gründen in einen handfesten Streit geraten, wobei ein Vater hinzugekommen sein soll und den 14-Jährigen geohrfeigt habe. Der Jugendliche flüchtete sich dann in einen Wohnkomplex und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Geschehnisse lockten kurz darauf zahlreiche Personen aus den umliegenden Wohnhäusern an, was zu einem lautstarken verbalen Tumult mit gut 100 Menschen zwischen den Häusern führte - ein Großteil davon Schaulustige. Zahlreiche Polizeistreifen konnten die zunächst unübersichtliche Situation dann jedoch beruhigen und die Anwesenden gingen wieder nach Hause. Unter anderem gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Verdachts eines Körperverletzungsdelikts ermittelt.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

