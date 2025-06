Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet: Kripo bittet um Hinweise

Dreieich (ots)

(lei) Zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 5.40 Uhr, sind Unbekannte in zwei gewerbliche Lagerräume in der Schlagfeldstraße (40er-Hausnummern) eingedrungen, aus denen sie etliche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen ließen. Die Tat wurde am Montagvormittag zur Anzeige gebracht. Hinweise bitte an die Kripo-Zentralnummer 069 8098-1234.

