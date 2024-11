Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtasche aus dem Einkaufskorb gestohlen

Jena (ots)

Einen unbeobachteten Moment nutzte ein bislang unbekannter Dieb, um die Handtasche einer Frau aus ihrem Einkaufswagen zu stehlen. Die Geschädigte befand sich in den Abendstunden des vergangenen Dienstags in einem Discounter in der Maria-Pawlowna-Straße, als sie mit dem Wagen durch die Gänge fuhr und den Einkauf für die kommenden Tage erledigte. Dabei ließ sie ihre Tasche an dem Einkaufswagen kurz unbeaufsichtigt, sodass der Langfinger unerkannt zugreifen konnte. Zur Beute gehörten auch ihr Portemonnaie, in dem sich neben Bargeld auch die Geldkarte befand. Als sie den Diebstahl bemerkte ließ die 85-Jährige die Karte für weitere Abhebungen und Bezahlvorgänge sperren und verständigte die Polizei.

