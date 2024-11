Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Friseursalon

Jena (ots)

Rabiate Einbrecher machten es sich in der Westbahnhofstraße nicht schwer und schlugen mutwillig zwei Schaufensterscheiben eines Friseurladens ein, um in das Innere zu gelangen. Aus dem Geschäft entnahmen sie das aufgefundene Bargeld und flüchteten damit. Sie hinterließen einen Sachschaden von circa 1.000 Euro und erbeuteten nur einen Bruchteil des entstandenen Schadens. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich die Straftat am Dienstagabend zwischen 19:00 und 22:30 Uhr ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich entweder per Telefon (03641 81-0) oder per E-Mail (id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell