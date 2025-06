POL-OF: Fußgänger von weißem BMW touchiert; Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen: Kripo bittet um Mithilfe

Polizeipräsidium Südosthessen

Fußgänger von weißem BMW touchiert; Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen: Kripo bittet um Mithilfe

Stadt und Kreis Offenbach

1. Fußgänger von weißem BMW touchiert - Offenbach

(cb) Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen BMW hat in der Nacht zu Samstag einen Fußgänger in der Wilhelmstraße touchiert und ihn dabei verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 42-jährige Fußgänger gegen 1.50 Uhr die Wilhelmstraße im Bereich der 10er-Hausnummern, als der weiße BMW ihn mit der linken Fahrzeugseite erwischte und der Offenbacher daraufhin zu Boden ging. Durch den Sturz brach dieser sich mehrere Rippen sowie die Schulter. Der unbekannte Fahrer, welcher zwischen 30 und 40 Jahren alt sein soll, hielt kurz an, stieg aus und schaute nach dem Gestürzten. Der zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter große Mann mit dunklen Locken soll dann schnell sein Fahrzeug bestiegen, das Licht ausgeschaltet haben und davongefahren sein. Die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe nehmen unter der Rufnummer 069 8098-5699 sachdienliche Hinweise entgegen.

2. Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen: Kripo bittet um Mithilfe - Offenbach

(mmü) Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 8 Uhr, haben Unbekannte im Bierbrauer Weg auf einem Parkplatz einen weißen Renault Master aufgebrochen, aus dem sie etliche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, unter anderem einen Trennschleifer, im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen ließen. Die Tat wurde am Montagvormittag zur Anzeige gebracht. Hinweise bitte an die Kripo-Zentralnummer 069 8098-1234.

3. Fahrrad aufgefunden: Besitzer gesucht - Obertshausen

(mmü) In der Dieburger Straße wurde in der Nacht zu Freitag, 6. Juni, im Zuge polizeilicher Einsatzmaßnahmen ein blaues Herrenrad der Marke Gazelle (28 Zoll) aufgefunden. Nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Fahrrades wird noch gesucht, denn es ist nicht registriert. Daher bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer. Das Fahrrad kann nur gegen Vorlage eines geeigneten Eigentumsnachweises, wie etwa einem Kaufbeleg, herausgegeben werden. Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden. Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Fotos des Fahrrades beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

4. 62-Jähriger soll mehrere Fahrzeuge beschädigt haben - Langen

(cb) Ein 62-Jähriger soll am Sonntagmorgen mehrere am Fahrbahnrand in der Max-Kreiling-Allee (20er-Hausnummern) abgestellte Fahrzeuge mit einem Stein beschädigt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Tatverdächtige mit einem Pflasterstein auf einen grauen Porsche geschlagen, wodurch dieser auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf soll sich der Langener zu dem dahinter abgestellten grauen Kleinwagen begeben haben. Hier, so die Zeugenaussagen, soll er mit dem Pflasterstein kreisrunde Spuren auf dem Lack des grauen Hyundai hinterlassen haben. Auch auf einem weißen Tesla, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte, mussten die Ordnungshüter kreisrunde Beschädigungen feststellen. Insgesamt, so schätzen die Beamten, beträgt die Gesamtsumme des entstandenen Schadens an den drei Autos etwa 17.000 Euro. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die Ordnungshüter den Tatverdächtigen schnell dingfest machen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch (Telefonnummer: 06103 9030-0) bei der Polizeistation in Langen.

