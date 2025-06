Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anklageerhebung in dem Fall des tot aufgefundenen Säuglings

Neu-Isenburg / Gravenbruch (ots)

Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach:

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am 04.12.2024 in Gravenbruch (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5924085 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5932619), hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - mit Datum vom 08.05.2025 Anklage vor dem Landgericht Darmstadt gegen die Mutter und den Vater des Säuglings erhoben. Gegen sie besteht der Verdacht des gemeinschaftlich begangenen Mordes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell