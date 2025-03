Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag, 21. März 2025 19:00 Uhr bis Montag, 24. März 2025 18:00 Uhr öffneten unbekannte Täter auf derzeit unbekannte Art und Weise einen Pkw, Seat Arona, welcher an der Lange Straße abgestellt worden war. Sie entwendeten diverse persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 25. März 2025 gegen 11:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Auffahrt zur B 213 (Auffahrt Cloppenburg Nord) in Richtung Autobahn. Aus unbekannter Ursache geriet der Pkw ins schleudern und geriet auf den Hauptfahrstreifen. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer 24-jährigen Frau aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

