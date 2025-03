Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - vers. Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 23. März 2025 21:00 Uhr bis Montag, 24. März 2025 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an die Eingangstür eines Restaurants in der Poststraße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Sonntag, 23. März 2025 17:29 Uhr bis Montag, 24. März 2025 04:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Bäckerei in der Antoniusstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innern. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 21. März 2025 16:00 Uhr bis Montag, 24. März 2025 08:00 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein Grundstück am Wassermühlenweg und entwendeten aus einem Bagger mehrere Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 24. März 2025 gegen 16:11 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw die Straße Mühlenbachtal in Richtung B 213. An der Kreuzung Mühlenbachtal/Alte Heerstraße querte sie die B213. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Lähden. Es kam zum Zusammentstoß, bei welchem beide leicht verletzt wurde. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 30.000,00 Euro.

