Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025 14:00 Uhr bis Samstag, 22. März 2025 16:00 Uhr warfen unbekannte Täter die Heckscheibe eines Kleintransporters, Mercedes Vito, ein, welcher auf einem Parkplatz in der Höltinghauser Straße abgestellt worden war. Die unbekannten entwendeten elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 23. März 2025 gegen 06:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Löningen mit einem Pkw die Straße Oling in Richtung Herzlake. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Der 52-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 52-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 21. März 2025 18:00 Uhr bis Samstag, 22. März 2025 10:15 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Feinkostgeschäfts in der Mühlenstraße mit einem Stein. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell