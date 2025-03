Cloppenburg/Vechta (ots) - Brand in einem Putenstall in Garrel Heute, gegen 12.20 Uhr, meldeten Passanten einen Brand in einem Putenstall in Garrel, Ortsteil Varrelbusch. In einem von drei Putenställen (ca. 25X 100 Meter) brach ein Feuer aus, dass aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr begrenzt und gelöscht werden konnte. In dem Stall befanden sich 4.500 Puten, von denen der vermutlich aller größte Anteil nicht zu Schaden kam. Ein Veterinär muss noch das ...

