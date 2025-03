Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - vers. Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 18. März 2025 23:00 Uhr bis Mittwoch, 19. März 2025 01:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Straße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Der Versuch misslang jedoch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 23. März 2025 gegen 19:00 Uhr beschädigten unbekannte den Fahrgastunterstand in der Schulstraße. Auf unbekannte Art und Weise wurde die Scheibe der Rückwand zerstört. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 22. März 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 23. März 2025 01:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Rösenerstraße und verschafften sich Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Kiosk

In der Zeit zwischen Freitag, 21. März 2025 20:00 Uhr bis Samstag, 22. März 2025 09:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Kioskes in der Lange Straße mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell