POL-MFR: (298) Messestand der Bundeswehr beschädigt - Festnahme

Gunzenhausen (ots) - Am Samstagabend (22.03.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Imbisshaus in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 20:45 Uhr teilten Passanten mit, dass Feuer und starke Rauchentwicklung aus einem Imbiss in der Industriestraße wahrzunehmen sei. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, ...

