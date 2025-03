POL-MFR: (297) Imbisshaus geriet in Brand

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (21.03.2025) geriet aus noch nicht geklärter Ursache das Dach eines Autohauses im Nürnberger Stadtteil Eibach in Brand. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Gegen 15:30 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache das Dach eines Autohauses in der Neuburger Straße in Nürnberg in Brand. Den alarmierten Einsatzkräften der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es schnell (gegen ...

mehr