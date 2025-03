POL-MFR: (294) Tödlicher Verkehrsunfall bei Mitteldachstetten

Fürth (ots) - Am Freitagabend (21.03.2025) führte ein häuslicher Streit zu einem Polizeieinsatz in der Fürther Innenstadt. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 17:30 Uhr ereigente sich ein Familiensreit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße. Demnach verlor ein 43-Jähriger Mann die Kontrolle über sein Handeln. Er beschädigte unter anderem mit einem Messer Möbelstücke, woraufhin ...

mehr