POL-MFR: (292) Wohnungsbrand im 6. OG eines Hochhauses, mehrere Personen z. T. schwer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Freitag, 21.03.2025, kurz vor 23.00 Uhr, teilten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in mehreren Stockwerken eines 22-stöckigen Hochhauses in der Nürnberger Norikerstraße mit. Der Brandherd konnte von der Feuerwehr schnell in einer Wohnung im 6. OG festgestellt und unter Kontrolle gebracht werden. Der 67-jährige Bewohner wurde zunächst leblos im Treppenhaus vor seiner Wohnung aufgefunden und nach Reanimation schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch Rauchgas eine weitere Person mittelschwer und zehn Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Ab 01.20 Uhr konnten die meisten der evakuierten Bewohner des Hochhauses in ihre Wohnungen zurück. Die Brandwohnung sowie einige weitere Wohnungen im 6. OG sind derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

