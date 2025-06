Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuze auf Rollladen geschmiert

Rödermark (ots)

(lei) In der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr haben Unbekannte am Dienstagabend mehrere Hakenkreuze auf den Rollladen eines Wohnhauses in der Ringstraße (50er-Hausnummern) geschmiert, weswegen die Kriminalpolizei nun wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt und Zeugen sucht. Möglicherweise kommen Jugendliche für die Tat in Betracht, so die derzeitige Annahme der Beamten. Hinweise bitte an den polizeilichen Staatsschutz unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell