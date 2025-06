Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Baumarkt

Hachenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es zum Einbruch in einen Baumarkt in Hachenburg, Ziegeleiweg. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fensters in den Verkaufsraum und entwendeten hochwertige Baumaschinen. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Audi. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 0266295580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell