Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 11.20 Uhr im Bereich Schillerring / Schullendamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Radfahrer.

Der Fahrer eines grauer Opel Zafira befuhr den Schillerring aus Richtung "Im Flugholz" kommend und beabsichtigte nach rechts in Richtung Twist abzubiegen. Beim Heranfahren an den Schullendamm querte ein bislang unbekannter Radfahrer von links nach rechts die Fahrbahn, er kam von der Emsstraße und fuhr ebenfalls in Richtung Twist. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer die Frontseite des Pkw touchierte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der bislang unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt jedoch fort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell