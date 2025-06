POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag zwischen 02:30 Uhr und 05:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannte Täter in der Straße Vierter Rundweg in Schüttorf einen am Straßenrand geparkten VW Polo in der Farbe grau. Mutmaßlich trat der unbekannte Täter gegen die Heckklappe des PKW, sodass dadurch ein Sachschaden entsteht. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle Bad Bentheim ...

mehr