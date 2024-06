Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte ein Autofahrer am Mittwoch in Süßen.

Ulm (ots)

Um 6.10 Uhr fuhr der Fahrer des Mercedes Sprinters in der Riedstraße. Der 63-Jährige war in Richtung Schlater Straße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts ab. Dabei übersah der Senior einen 68-Jährigen mit seinem VW. Der kam von links aus Richtung Ortsmitte und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

++++1080749

