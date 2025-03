LPI-SHL: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Wasungen (ots) - Dienstagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Schwarzbach und Wasungen. In einer Kurve kam ihm ein Linienbus entgegen. Trotz des Versuchs beider Fahrer möglichst weit rechts zu fahren, kam es zum Zusammenstoß. Doch anstatt anzuhalten, entfernte sich der Lkw- Fahrer mit seinem Schaden am Außenspiegel pflichtwidrig vom Unfallort. Der Bus wies an zwei Schutzfenstern ...

mehr